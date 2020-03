Vitesse bereikt akkoord met Duitse technisch directeur, presentatie uitgesteld vanwege corona

Coronacri­sis: zo houden voetbal­lers van Vitesse, De Graafschap en NEC hun conditie op peil

21 maart ARNHEM/DOETINCHEM/NIJMEGEN - De stadions en trainingsvelden van Vitesse, NEC en De Graafschap zijn leeg. De gewichten in de krachthonken blijven onaangeroerd. De coronacrisis zorgt voor een onwerkelijk beeld bij de Gelderse profclubs. De voetballers moeten thuis hun conditie op peil houden. Voor Bryan Linssen, Mattijs Branderhorst en Ralf Seuntjens is dat even wennen.