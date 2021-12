Vitesse bespreekt uitwijken voor Europese wedstrijd, maar Duits stadion geen haalbare kaart

Vitesse speelt volgende week donderdag (9 december, aftrap 21.00 uur) de slotwedstrijd in Groep G van de Conference League. Tegenstander is Mura uit Slovenië. Voor de Arnhemse club zijn de belangen groot.



De eredivisionist is in de poule in een strijd verwikkeld met Tottenham Hotspur voor het tweede ticket van de knock-outfase. Stade Rennais is als groepswinnaar al verzekerd van overwintering. Vanwege de coronalockdown in Nederland is er in GelreDome geen publiek aanwezig.



,,We balen enorm dat we opnieuw zonder onze supporters moeten spelen”, verklaart algemeen directeur Pascal van Wijk van Vitesse. ,,Zeker bij dit belangrijke duel, waarin er veel op het spel staat, hadden we hun steun uitstekend kunnen gebruiken.”