Vitesse bevestigt huurovereenkomst Musonda

Sloetski: FC Midtjyl­land bezorgt Vitesse wijze lessen

4 juli OPALENICA - Leonid Sloetski is veel wijzer geworden van het eerste oefenduel van Vitesse in dit seizoen. FC Midtjylland heeft kwetsbaarheden blootgelegd bij de Arnhemse club, beseft de coach. ,,Maar wij zijn net begonnen en zij zijn al ver in de voorbereiding. Dan ben ik zeer positief over ons spel.”