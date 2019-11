Vitesse: Beweeglijkheid Grot moet Groningen breken

Matavz belandt met de keuze van Sloetski op de bank bij Vitesse. Grot vormt vrijdagavond in GelreDome een tandem met Nouha Dicko.



,,Jay-Roy kan met zijn dynamiek beter in het centrum dan op de flanken uit de voeten”, stelt Sloetski. ,,Hij kan de gaten in de hoeken van het veld in duiken.”



Sloetski wijzigt zijn team op meer plekken. De Israëliër Eli Dasa begin als rechtermiddenvelder. Julian Lelieveld start zodoende in de basis als rechtsback.

Quote Ik krijg het vertrouwen van de trainer. Daar ben ik blij mee. Jay-Roy Grot, speler Vitesse

‘Variatie is nodig’

Vitesse heeft de afgelopen twee duels verloren. Na het verlies tegen ADO Den Haag (0-2) volgde vorige week zondag een nederlaag tegen FC Emmen (2-1 verlies).





,,De voorbije twee wedstrijden vielen tegen”, stelt Sloetski. ,,Ik zie geen neergaande lijn. Tegen ADO kregen we volop kansen. Tegen Emmen waren we slecht. We willen het tij keren. Ik denk dat variatie in onze aanval nodig is.”

‘Ik geef alles voor een resultaat’

De keuze voor Grot in de spits is wel opmerkelijk. De huurling van Leeds United verkeert niet in vorm. Hij werd tegen Emmen ook na een uur gewisseld. Grot is strijdbaar. ,,Ik krijg het vertrouwen van de trainer. Daar ben ik blij mee. Ik geef alles voor een resultaat.”



Vitesse mist tegen FC Groningen door knieblessures Oussama Tannane, Charly Musonda en Hilary Gong. Navarone Foor kampt met een lieskwetsuur. Nieuweling Keisuke Honda wacht nog op zijn werkvergunning.