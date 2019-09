Vitesse bezorgt Sloetski bijna hartaanval

De vertwijfeling nabij tuurde Sloetski zondagmiddag over de zompige vlakte bij RKC. De coach was zojuist getuige geweest van een comedy. Een persiflage op voetbal vanuit Brabants perspectief. Daarbij had RKC voor rust zelfs even het karakter van een kroegelftal. Paul Quasten wilde op de vuist met medespeler Stanley Elbers.



Het kolderieke tafereel, met Quasten voor rust voor straf al gewisseld, zei alles over de chaos in de Brabantse gelederen. Vitesse trof de uitgesproken degradatiekandidaat van de eredivisie. Dan was de uitslag uiteindelijk verbazingwekkend laag.