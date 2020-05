Vitesse biedt kans aan jonkies en ‘vergeten voetballers’

Hij is niet in de ban van de transfermarkt, maar richt de blik nadrukkelijk op Papendal. Nu de budgetten door de coronacrisis slinken en droomsalarissen onmogelijk zijn, opent Johannes Spors de deur voor Vitesse. Letterlijk.



De nieuwe technisch directeur in Arnhem kijkt allereerst rond ín Arnhem. Zo formeert hij de selectie van de eredivisionist.



Daarmee duiken voor de komende zomer, in elk geval in de voorbereiding, bij Vitesse jonkies en ‘vergeten voetballers’ op. Thomas Hajek, Hilary Gong, Filip Delaveris en Roy Beerens treden uit de schaduw. En Thomas Bruns en Oussama Darfalou zijn terug.