Vitesse: Bij slot seizoen resten nog grote vraagstukken

ARNHEM - De KNVB wil het seizoen 2019-2020 definitief afblazen. Vitesse gaat mee in de lijn van de voetbalbond, die volgt vanwege de wereldwijde uitbraak van het coronavirus. Het is nu zaak de consequenties in beeld te brengen en beleid voor het nieuwe voetbaljaar uit te stippelen.

Het besluit vanuit de overheid om de sport stil te leggen tot 1 september komt niet geheel onverwacht voor Vitesse, stelt algemeen directeur Pascal van Wijk. ,,Het is prettig dat er nu duidelijkheid is”, verklaart de bestuurder van de Arnhemse eredivisieclub.

,,Vanaf het begin hebben we gezegd dat we de maatregelen en adviezen vanuit de overheid en RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, red.) volgen. Nu is dat niet anders. We respecteren vanzelfsprekend dit besluit. De volksgezondheid en het controleren van de druk op de zorg is het allerbelangrijkste in de strijd tegen het virus.”

Uniek

De voetbalwereld zit door de coronacrisis met een uniek seizoen zonder einde. Vitesse praat nu met de Nederlandse voetbalclubs over de afhandeling van dit voetbaljaar. Die bijeenkomst staat gepland voor vrijdag.

,,Wat de gevolgen precies zijn, moeten we in de komende periode verder uitwerken”, geeft directeur Van Wijk aan. ,,In deze uitzonderlijke tijden moeten we met z’n allen de schouders eronder zetten om hier vroeg of laat zo goed mogelijk uit te komen.”

Zware vraagstukken

Het Nederlandse profvoetbal staat voor zware vraagstukken. ,,Dat tot in elk geval 1 september geen wedstrijden plaatsvinden, wil niet zeggen dat daarmee ook alle vragen zijn beantwoord”, weet Van Wijk. ,,Hoe gaat het individueel programma voor onze spelers er voorlopig uitzien? Wat betekent dit besluit voor de start van het nieuwe seizoen? Ook dat soort zaken moeten we in de komende tijd met de juiste partijen bespreken.”