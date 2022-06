Vitesse bindt Million Manhoef met nieuw en verbeterd contract tot 2025

De nieuwe verbintenis is een gevolg van het groeiproces van Manhoef (20) bij Vitesse. De Noord-Hollander, zoon van vechtsporter Melvin Manhoef, heeft afgelopen seizoen een sterke ontwikkeling doorgemaakt in Arnhem. Daarbij kreeg hij vooral lof als vervanger van Maximilian Wittek. Het talent uit eigen stal wordt beloond voor zijn doorbraak bij de Gelderse club.

33 wedstrijden

Manhoef zit alweer drie jaar bij de selectie van Vitesse. Hij staat zodoende op 33 wedstrijden voor de club (alle competities). Daarin scoorde de Noord-Hollander drie keer en leverde hij zeven assist af.

Manhoef was in de jeugd eigenlijk een vleugelaanvaller. Hij is bij Vitesse op voorspraak van toenmalig technisch directeur Marc van Hintum en hoofd opleidingen Edward Sturing omgeturnd tot wingback. Daar was de nodige overredingskracht voor nodig, maar het bracht uiteindelijk succes voor de Noord-Hollander, die eerder uitkwam voor VPV Purmersteijn, Zeeburgia en AFC.

Manhoef is ambitieus. Hij wil bij Vitesse uitgroeien tot vaste waarde.

Volledig scherm Technisch directeur Benjamin Schmedes van Vitesse. © Pro Shots / Paul Meima

‘Eerste succes’ technische zaken

Voor technisch directeur Benjamin Schmedes is de contractverlenging een ‘eerste succes’ bij Vitesse. De Duitser is niet te benijden. Hij kwam eind februari in dienst bij de Arnhemse club, maar onder druk van de oorlog in Oekraïne zette de Rus Valeri Oyf de eredivisionist in maart te koop. Dat had een verlammende uitwerking op de dagelijkse gang van zaken in Arnhem. Op financieel vlak kan tot dusver bitter weinig.

,,Dit is goed nieuws voor ons, maar ook voor hem”, reageert Schmedes. ,,Wij hebben veel vertrouwen in Million en zijn daarom blij dat de contractverlenging is rondgekomen. Dit is min of meer ons eerste wapenfeit in deze transferwindow. Maar we werken hard om steeds meer zaken in beweging te krijgen, binnen de mogelijkheden van de huidige situatie.”

Volledig scherm Million Manhoef wordt ternauwernood afgestopt door Hidde ter Avest van FC Utrecht. © Pro Shots / Marcel van Dorst