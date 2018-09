Vitesse blijft buiten schot bij FIFA-plan voor verhuur van spelers

Directeur De Wit heeft de voorstellen afgelopen week vernomen op een FIFA-top in Kroatië. De wereldvoetbalbond wil de ‘wildgroei’ in het mondiale voetbal tegengaan. Grootmachten als Chelsea, Manchester City en Juventus hebben nu enorme selecties én huurlegers. Ze plukken overal talent weg en stallen die dan ook overal. Daar moet een rem op.



De hervormingen raken Vitesse alleen niet, stelt De Wit. ,,In het voorstel van de FIFA gaat het over zes of acht spelers, die door een club verhuurd mogen worden”, reageert de bestuurder van Vitesse. ,,Maar die limiet geldt dus niet voor jeugdspelers. De zogenaamde homegrown-spelers. Zelf opgeleid talent (vanaf 16 jaar, LL). En juist die categorie huurt Vitesse. Mason Mount, Jake-Clarke Salter, Nathan en Lewis Baker zijn allemaal homegrown. Charly Musonda ook. Bij ons gaat het dan om een enkeling, waarop de nieuwe regels van toepassing zijn. Zoals vorig jaar Matt Miazga en nu Eduardo.”