Vitesse blijft op gelijkspel steken tegen Poolse middenmoter

Vitesse-coach Leonid Sloetski gebruikte het duel met Korona Kielce voor enkele experimenten. De Rus posteerde in zijn 4-4-2-systeem Tomas Hajek centraal achterin. Hij wilde verder Julian Lelieveld rechts achterin aan het werk zien. Op het middenveld startte Navarone Foor vanaf die zijde. Verder begonnen Thomas Buitink en Oussama Darfalou in de spits.



Buitink haakte al na 19 minuten af. De Nijkerker viel weg door zijn rugblessure. Het talent uit eigen stal kon door de kwetsuur de voorbije week al niet voluit trainen.



Korona Kielce, afgelopen seizoen de nummer 10 van de Poolse competitie, kwam na 27 minuten op voorsprong. Vitesse-doelman Bilal Bayazit was enkele keren op de proef gesteld. Maar na een counter had hij geen verweer op een inzet van Marcin Cebula: 1-0.



Voor Vitesse kregen Tim Matavz en Jay-Roy Grot voor rust kansen. In de tweede helft leverde Max Clark een schot af en was Darfalou gevaarlijk na een counter via Matus Bero.



Vitesse kwam na rust verdedigend niet meer in de problemen. Bero bracht de stand daarbij na 78 minuten in evenwicht. De Slowaak rondde een fraaie aanval via Foor en Darfalou af: 1-1.



Uiteindelijk kreeg Vitesse in de slotfase nog een kans op de winst. Darfalou werd vrijgespeeld, maar de Algerijn werkte de bal naast.