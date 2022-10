Vitesse bouwen naar het voorbeeld van de City Football Group: ‘Ik voorzie voor alle clubs groei’

Met Jan Peters Polder­vaart maakt met iedereen ruzie • Cocu houdt van zelfkastij­ding • NEC speelt met poep in de luier

De Graafschap-trainer Adrie Poldervaart maakt met iedereen ruzie, geeft iedereen de schuld behalve zichzelf en is in paniek. Cocu is aan een zeer precair avontuur begonnen en houdt van zelfkastijding en NEC speelt met poep in de luier. Dit soort uitspraken worden deze week gedaan in onze voetbalpodcast Kappen en Draaien. Dit keer is oud-spits van NEC Jan Peters te gast en schuift ook clubwatcher Lex Lammers aan. Presentatie: Nanne Nicolasen

3 oktober