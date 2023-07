Vitesse brengt met uitshirt nieuwe ode aan Theo Bos: ‘Voor altijd onze nummer 4’

Vitesse presenteerde het nieuwe uitshirt zondag tijdens de Vitesse Fandag op het eigen trainingscomplex op sportcentrum Papendal.

Een afbeelding van Bos bevindt zich aan de bovenkant van de achterzijde van het shirt, waarbij zijn rugnummer 4 en bijnaam ‘Mister Vitesse’ duidelijk in beeld zijn. Meer verwijzingen naar het clubicoon zijn de tekst ‘Voor altijd onze nummer 4’ in de kraag, ‘Theo Bos, 1965-2013’ ter hoogte van de nek én een portretfoto van hem in het rugnummer.

De geliefde voormalig verdediger en trainer van Vitesse overleed ruim tien jaar geleden, op 28 februari 2013, aan de gevolgen van alvleesklierkanker.

Volledig scherm Vitesse-spelers Nicolas Isimat-Mirin, Melle Meulensteen en Amine Boutrah in het nieuwe uitshirt. © Vitesse Media

Kampioensjaar

Als eerbetoon besloot de club nooit meer een andere speler met rugnummer 4 te laten voetballen. Verder verrees een borstbeeld van Bos op Papendal en kreeg de Zuid-tribune van GelreDome zijn naam. Ook het nieuwe uitshirt vormt een ode aan de clubman die opgroeide op de Geitenkamp, zegt Vitesse. Diverse bewoners van de Arnhemse volkswijk poseerden daar al voor promotiebeelden in het witte tricot.

Dat is geïnspireerd op twee shirts waar Bos in uitkwam. Eén uit het seizoen 1988-1989, waarin Vitesse kampioen werd van de eerste divisie, en één daterend van 1994-1995. Het nieuwe tenue heeft ook veel weg van het alternatieve shirt waar de Arnhemmers in 2015-2016 bijvoorbeeld de Europese uitwedstrijd bij het Engelse Southampton in speelden.

Supporters kunnen het nieuwe uitshirt, van sportkledingmerk Robey, via de webshop van Vitesse en vanaf donderdag in de fanshop in GelreDome kopen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.