Vitesse buigt in slotkwartier voor MSV Duisburg

In Alcantarilha zorgde MSV Duisburg voor het eerste gevaar. Vincent Vermeij, oud-speler van De Graafschap, schoot na 19 minuten naast. Vitesse en de club uit de 3.Bundesliga bleven daarna in evenwicht. Pas een minuut voor rust was de Arnhemse eredivisionist gevaarlijk. Een mislukte voorzet van Julian Lelieveld belandde op de lat. Na 49 minuten nam Vitesse de voorsprong. Armando Obispo vond Bryan Linssen met een dieptepass. De aanvoerder nam de bal knap mee en lanceerde Riechedly Bazoer die van dichtbij hard uithaalde voor de 1-0.

Invallers

Waar bij MSV volop werd gewisseld, koos coach Edward Sturing bij Vitesse voor zijn beoogde basisteam. Na rust kwamen Thomas Buitink (voor Tim Matavz), Nouha Dicko (voor de ongelukkig acterende Oussama Tannane) en Patrick Vroegh (voor Navarone Foor). Later volgde nog Jay-Roy Grot voor Bazoer.



De Arnhemse equipe had na de treffer de controle, maar stichtte zelden gevaar voor het Duitse doel. Het duel kantelde vervolgens een kwartier voor tijd. MSV was frisser, ook door de vele wissels, en maakte na 75 minuten via een uitval de gelijkmaker. Lukas Daschner tekende voor de 1-1.



Daarna zakte Vitesse door de hoeven. Na 77 minuten kreeg de club uit het Ruhrgebied een strafschop. Ahmet Engin werd gevloerd en verzilverde de penalty zelf: 1-2. In de slotminuten liep MSV nog uit naar 1-3. Petar Sliskovic was het eindstation van de aanval.