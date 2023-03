Vitesse-coach Cocu na stadiondeal: ‘Nu moeten wij op het veld presteren’

Stadiondeal is rond: Vitesse tot 2030 verzekerd van GelreDome, met zakenman Van de Kuit in raad van advies

,,Het is geweldig nieuws dat de stadiondeal is beklonken”, zegt Cocu. ,,Ik was blij dat er donderdagavond verlossend nieuws kwam van Peter Rovers. Dat telefoontje zat er dan al een tijd aan te komen, maar telkens was er weer ergens een kink in de kabel.”