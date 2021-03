Vitesse-coach Letsch belt maar niet meer met de bondscoach van Israël: landsbelang botst met ambities clubs

video De Les van Vites: vechten voor Europees voetbal en negentig VAR-momenten per wedstrijd met slidings op heuphoogte

24 maart ARNHEM - Met de mispeer van Vitesse tegen Willem II, een moeizame 0-0, neemt de spanning in de eredivisie toe. De Arnhemse club strijdt voor Europees voetbal. ,,Dan is die tweede plek zaligmakend”, weet fanatiek supporter Bjorn Courbois, vaste gast in De Les van Vites. ,,Maar de vierde plek is óók een Europees ticket. Die is hartstikke belangrijk voor ons.”