Vitesse-coach Thomas Letsch kijkt uit naar clash met José Mourinho: ‘Een eer om tegen hem te spelen, hij is een rolmodel’

ARNHEM - Vitesse-trainer Thomas Letsch kijkt reikhalzend uit naar de clash met AS Roma in de achtste finales van de Conference League. De Duitser bewondert José Mourinho, de beroemde Portugese collega, maar wil hem maar al te graag verslaan.

,,Als je kijkt naar titels, dan is Mourinho één van de succesvolste trainers van deze eeuw”, zegt Letsch. ,,Het is een eer om tegen hem te spelen. Ik kan me herinneren dat ik in 2010 voor de televisie zat toen hij met Internazionale de Champions League won ten koste van Bayern München. Ik had nooit verwacht dat ik zelf ooit tegenover Mourinho zou staan.”

Mourinho heeft een imponerende erelijst als trainer. Zo won hij twee keer de Champions League, de Europa League en UEFA Cup en werd hij kampioen van Engeland, Spanje, Italië en Portugal. Sinds afgelopen zomer is hij werkzaam bij AS Roma. Hij moet de Romeinen naar nieuwe gloriejaren leiden.

,,Mourinho heeft het voetbal veranderd”, stelt Letsch. ,,Hij heeft een bepaalde speelstijl geïmplanteerd. Zijn bijnaam is meer dan terecht ‘The Special One’. Hij is een rolmodel. Maar ook Mourinho heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld. Hij is niet meer dezelfde trainer als vijf jaar geleden.”

,,Zijn speelstijl is niet per se mijn speelstijl, maar het zou stom zijn als ik leer niet van een trainer als Mourinho. Je moet als collega juist naar dat soort coaches kijken. Kijken hoe zij dingen aanpakken. Datzelfde geldt voor Guardiola, Klopp, Tuchel en ga zo maar door. Mourinho hoort bij de allerbeste coaches.”

Volledig scherm De spelers van Vitesse vieren feest na de zege op Rapid Wien in de tussenronde van de Conference League. © AP

Nederig

Letsch wil stunten tegen Mourinho en AS Roma. Vitesse is de underdog. Maar de Italiaanse club is bezig aan een wisselvallig seizoen. AS Roma staat zesde in de Serie A en blameerde zich in de groepsfase van de Conference League op bezoek bij FK Bodø/Glimt met een 6-1-nederlaag.

,,We moeten realistisch zijn, nederig”, benadrukt Letsch. ,,Roma speelt bijna elk seizoen in de Champions League en haalde vorig jaar nog de halve finales van de Europa League. Kwalitatief gezien is Roma van een ander niveau dan Vitesse. Maar we hebben dit seizoen al laten zien dat we dit niveau aankunnen.”

,,Als we tien keer tegen Roma spelen, dan verliezen we de meeste wedstrijden. Maar over twee duels is alles mogelijk. We zijn de underdog, maar we gaan vol voor onze kansen. We weten waar die liggen. Al is het tegen teams van Mourinho niet makkelijk om kansen te creëren of te scoren. Dat wordt een mooie uitdaging voor ons.”

De kraker tegen AS Roma volgt na een chaotische week bij Vitesse. De laatste twee competitiewedstrijden van de Arnhemse club werden ontsierd door wangedrag van de eigen supporters. Tegen AS Roma worden er extra stewards en vuurwerkhonden ingeschakeld om nieuwe ongeregeldheden te voorkomen.

,,Ik ben niet bang voor nieuwe uitwassen”, vertelt Letsch. ,,De afgelopen weken waren niet goed voor de club, maar we moeten niet vergeten dat het om individuen gaat. Een of twee personen verpesten het voor de rest. We hebben genoeg wedstrijden gespeeld met geweldige support en daar reken ik morgen weer op. De wedstrijd tegen Roma moet een voetbalfeest worden.”