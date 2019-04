Vitesse denkt aan exit uit de voetbalpiramide

column ‘Sloetski is voor velen vermakelij­ker dan het Vitesse-voet­bal’

10:25 Na Vitesse-Feyenoord (1-1) trof ik op de GelreDome-promenade een bekende: een Feyenoord-supporter die zijn club waardeloos vond voetballen. Van Vitesse was hij evenmin onder de indruk. Dat kaartje vond hij weggegooid geld, ware het niet dat hij zich had vermaakt met het observeren van Vitesse-trainer Leonid Sloetski. ,,Ongekend, die gozer zit geen seconde stil. Schitterend. Ik lachte me rot.”