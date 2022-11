Vitesse-directeur Benjamin Schmedes in beeld bij Schalke 04

Benjamin Schmedes is in beeld als Sportdirektor van Schalke 04. De technisch directeur van Vitesse staat op een shortlist van de Bundesligaclub. De kans op een overgang naar Gelsenkirchen is vooralsnog klein.

Schalke 04 is afgelopen zomer gepromoveerd naar de Bundesliga. De Traditionsverein staat na een zwakke competitiestart onderaan in de hoogste Duitse divisie.

Vanwege de slechte resultaten is trainer Frank Kramer in Gelsenkirchen al ontslagen. Schalke heeft tussentijds Thomas Reis aangesteld. Die werd eerder de laan uitgestuurd bij VfL Bochum en opgevolgd door Thomas Letsch. Die werd daarvoor weer weggeplukt bij Vitesse.

Met Letsch wipte Bochum in de herfst over Schalke heen op de ranglijst in de Bundesliga.

Shortlist

Schmedes (37) is bij Schalke in beeld, omdat technisch directeur Rouven Schröder is opgestapt. In Duitse media wordt ook Marcus Mann, werkzaam bij Hannover 96, genoemd. Intern wordt bij de Bundesligaclub Gerald Asamoah opgeleid voor de functie van ‘td’.

Oorlog Oekraïne

Schmedes is sinds februari van dit jaar actief bij Vitesse. Hij heeft in Arnhem een contract tot juli 2024.

De Duitser werkt in de Gelderse hoofdstad bepaald niet onder ideale omstandigheden. Schmedes was nog maar net aangesteld, of de oorlog in Oekraïne brak uit. Als gevolg daarvan trok de Russische clubeigenaar Valeri Oyf zich terug. Zodoende verdween de financiële armslag bij Vitesse.

Overname Parry

De club uit Arnhem heeft in de Amerikaan Coley Parry nu een beoogde nieuwe eigenaar. Maar het overnameproces is nog altijd niet afgerond. Vitesse moet naar verluidt een boekwerk aan documenten bij de KNVB aanleveren om goedkeuring voor de aandelenovergang te krijgen.

Daarmee kan Schmedes op de transfermarkt weinig doen. In de zomer heeft de Duitser met moeite een selectie kunnen samenstellen. Vitesse staat na een tumultueuze en slechte eerste seizoenshelft op plek 13 in de eredivisie en strijdt dit seizoen puur om handhaving.

Eerder al in beeld

Schmedes is al langer in beeld bij Schalke. Zijn naam circuleerde in de zomer ook al in het geruchtencircuit in het Ruhrgebied. De Duitser is naar verluidt vereerd door de interesse, maar heeft geen trek de Arnhemse club te verlaten. Hij wil bij de eredivisionist zijn klus klaren.

Schmedes werkte eerder vier jaar als technisch directeur bij VfL Osnabrück. Daarvoor was hij hoofdscout bij Hamburger SV.

Schmedes trok in de herfst Phillip Cocu aan als opvolger van Letsch. In samenwerking met de 101-voudig Oranje-international wil de Duitser Vitesse in de winter op meerdere plekken versterken.

Volledig scherm Vitesse-trainer Philip Cocu (links) en technisch directeur Benjamin Schmedes. © Eigen foto

