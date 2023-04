Vitesse-directeur Benjamin Schmedes op shortlist van Schalke 04

Benjamin Schmedes is in beeld als Sportdirektor van Schalke 04. De technisch directeur van Vitesse staat op een shortlist van de Bundesligaclub. In Gelsenkirchen ontbreekt sinds oktober al een ‘td’.

De interesse van Schalke in Schmedes is niet nieuw. De Duitse club informeerde enkele jaren geleden al naar de Duitser en ook in november circuleerde de naam van de technisch directeur van Vitesse in Gelsenkirchen. Nu is er opnieuw belangstelling, maar officieel heeft Schmedes nog niets vernomen.

Schalke 04 is een grote club in Duitsland. De Königsblauen promoveerden afgelopen zomer naar de Bundesliga. De Traditionsverein vecht daar nu tegen de degradatie.

Oorlog en overname

Schmedes trad vorig jaar februari aan bij Vitesse. Hij was de opvolger van Johannes Spors en diens tijdelijke vervanger Marcel Klose, die beiden naar Genoa trokken. Voor de Duitser veranderden de omstandigheden om te werken in Arnhem al snel drastisch. Rusland viel Oekraïne binnen en in navolging van Roman Abramovitsj bij Chelsea trok Valeri Oyf zich terug als eigenaar van de Gelderse club.

Vitesse kwam zo in een overnameproces terecht. Met Coley Parry en de Common Group werd wel een nieuwe investeerder gevonden, maar in de tussentijd lag de club financieel min of meer plat. Schmedes kon in de zomer van 2022 op de transfermarkt zo geen zaken doen.

Toekomst

Vitesse hoopt deze, of volgende, maand goedkeuring te krijgen over de overname door de Amerikanen. Dan kan Parry zijn koers uitzetten in Arnhem.

Voor Schmedes is dat belangrijk, want een nieuwe zomerse transferperiode nadert. Vitesse moet een nieuwe selectie neerzetten. Zo zijn Matus Bero en Sondre Tronstad transfervrij en beschikt de eredivisionist over de huurlingen Kjell Scherpen en Kacper Kozlowski (Brighton), Ryan Flamingo (Sassuolo), Mohamed Sankoh (VfB Stuttgart), Gabriel Vidovic (Bayern München) en Bartosz Bialek (VfL Wolfsburg), die na dit seizoen weer vertrekken.

