Vitesse-directeur Van Wijk baalt van finale zonder publiek: We doen er alles aan om de beker weer mee te nemen naar Arnhem

,,We balen verschrikkelijk”, zegt Van Wijk. ,,We hadden niets liever gewild dan, al was het met een beperkt aantal, Vitesse-supporters bij de bekerfinale. Tegelijkertijd zien we de ontwikkelingen in de samenleving en zijn de meeste maatregelen verlengd tot kort na de bekerfinale.”

Van Wijk merkt dat de bekerkoorts toeneemt in Arnhem en omgeving. ,,Het is mooi om te zien dat de bekerfinale ontzettend begint te leven in de regio”, stelt hij. ,,De supporters met verschillende initiatieven, de John Frostbrug die geel-zwart kleurt, de vele vlaggen in de stad en alles wat er nog komen gaat. Des te harder komt het nu aan dat De Kuip op zondag 18 april leeg blijft. We gaan er alles aan doen om de beker weer mee te nemen naar Arnhem. We gaan strijden, voor onze club en onze stad.”