Vitesse-directeur Van Wijk na Amerikaanse overname: ‘Belangrijke dag voor onze club’

ARNHEM - De beleidsbepalers van Vitesse zijn dolblij met de overname voor de Amerikanen. De Common Group, gevestigd in New York, wordt de nieuwe eigenaar van de club uit Arnhem.

,,Dit is een belangrijke dag voor Vitesse, en iedereen die de club een warm hart toedraagt”, verklaart algemeen directeur Pascal van Wijk. ,,We hebben achter de schermen maandenlang aan deze overname gewerkt. Vanaf het begin (van het traject, red.) is duidelijk dat we een oprechte passie voor voetbal delen en dat hun intenties en aspiraties volledig in lijn liggen met de onze visie. Het is voor ons van groot belang dat we onze identiteit waarborgen en ons ambitieniveau overeind kunnen houden.”

Steun

Vitesse had na de breuk met de Rus Valeri Oyf, als gevolg van de oorlog in Oekraïne, op eigen voet verder kunnen gaan. Maar de beleidsbepalers willen daar niet aan. De Arnhemse club zou dan met een veel lager budget moeten werken en nog maar een marginale rol gaan spelen in de eredivisie.

Financiële details rond de overname zijn tot dusver niet bekend gemaakt. Maar de bestuurders van Vitesse mikken nu, met financiële steun van de Amerikanen, ook de komende jaren weer op Europees voetbal.

Parry

Coley Parry is het gezicht van de Common Group. Hij treedt namens de investeerder toe tot de raad van commissarissen van Vitesse, waarin Henk Parren al langer zitting heeft. De Rus Andrey Soloviev zal nu aftreden. Hij zat de laatste maanden aan voor de afwikkeling van de overname.

De Common Group heeft al Leyton Orient, uitkomend in de League Two in Engeland, en de Belgische derdeklasser Patro Eisden Maasmechelen in de portefeuille. Vitesse komt aan de top te staan van de Amerikaanse piramide. De club krijgt zo een vooraanstaande positie binnen het concern.

Toekomst

,,Wij beginnen met ontzettend veel enthousiasme en vertrouwen aan dit nieuwe hoofdstuk van de club”, stelt de Amerikaan Parry. ,,Vitesse heeft een traditie en historie van meer dan 130 jaar, waar het met recht trots op kan zijn. Maar wij geloven ook in de toekomst van Vitesse en gaan er met de club alles aan doen om de stijgende lijn van de afgelopen jaren door te trekken.”

Parry zegt onder de indruk te zijn van ‘de visie en ambitie’ van Vitesse. ,,De identiteit en strategie sluiten naadloos aan bij onze ambities. De club heeft ook geen grote structurele veranderingen nodig. We bouwen liever voort op wat er al bestaat.”

Start competitie

Parry hoopt dat Vitesse op de ranglijst opstoomt. De club staat na een mislukte start op plek veertien in de eredivisie. ,,We weten dat de start van het seizoen niet verlopen is zoals verwacht, maar we geloven dat de ommekeer met de wedstrijd tegen FC Groningen (1-0 zege, red.) is ingezet.”

Parry prijst de achterban van Vitesse. ,,Het is voor ons geweldig om te zien dat Vitesse zo bij jullie leeft, zelfs in lastige tijden. Het is ons belangrijkste doel om jullie trots te maken.”

Commissaris Parren stelt dat er bij de onderhandelingen twee uitgangspunten centraal stonden. ,,Het waarborgen van de continuïteit en het intact houden van de sportieve ambities”, stelt de voorzitter. ,,Het vertrouwen in de toekomst van Vitesse is onverminderd aanwezig.”