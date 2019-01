Vitesse-doelman Eduardo diep in de put na blunder

Eduardo (36) gruwde van Het Moment in de Limburgse motregen. Een schijnbaar eenvoudige uittrap in de 92ste minuut werd een authentieke ziekenhuisbal. Finn Stokkers zorgde met een fraaie boogbal voor de Sittardse vreugde (2-1).

,,Ik zit met een enorme kater”, reageerde Eduardo na het duel met Fortuna. ,,In de eerste helft kunnen we de boel beslissen. De tweede helft was veel minder. En dan maak ik in de laatste minuut een enorme ketser. Het is een verschrikkelijke fout.”

Boetekleed

De huurling van Chelsea, met WK’s en EK’s van Portugal in zijn bagage, trok na afloop in de kleedkamer het boetekleed aan. ,,Ik heb me bij iedereen verontschuldigd voor mijn blunder. Ik wilde de bal passen. Maar dat leek nergens op. En dan wordt de bal ook mooi binnengeschoten. Ik mag, met mijn ervaring, zulke fouten niet maken. Dit is een grove fout en ik bied mijn medespelers en onze supporters mijn excuses aan.”