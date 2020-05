Vitesse dreigt weer met rechtszaak om huur GelreDome: ‘Als die Rus korting wil, moet hij me bellen’

Met een stevige brief schrijft Vitesse zo een nieuw hoofdstuk in het huurconflict met de exploitatiemaatschappij van GelreDome. Op 1 april stelde de Arnhemse club vanwege de uitbraak van het coronavirus al een huurverlaging voor.



Destijds reageerde huisbaas Michael van de Kuit furieus. Hij weigerde gesprekken met de eredivisionist. Ook nu is hij verbolgen.



,,Dit is een klassiek geval’’, stelt hij. ,,Iemand met de rug tegen de muur zetten en dan een regeling afdwingen. Daar ga ik niet in mee. Vitesse heeft een Rus en die is miljardair (clubeigenaar Valeri Oyf, red.). Als die Rus korting wil, moet hij me bellen. Maar de huur halveren met dwang? Dan vind je bij mij een gesloten loket.’’

Evenementen

Vitesse stelt dat GelreDome tot 1 september niet wordt gebruikt. In Nederland zijn evenementen tot die tijd, zoals voetbalwedstrijden, niet toegestaan. Op grond daarvan zegt de eredivisionist tot die tijd ‘niet gehouden te zijn’ aan de huurbetaling.



De club toont daarentegen begrip voor de huisbaas en beseft dat die ‘niet genegen zal zijn om vrijwillig in te stemmen’ met een dergelijke verlaging. Vitesse streeft zodoende ‘naar een minnelijke oplossing’. Dat is een halvering van de huur.



Vitesse maakt de stap uit nood. De profclub staat momenteel financieel zwaar onder druk. De komende maanden zijn er geen wedstrijden en geen inkomsten. En gaat de competitie vanaf 1 september weer beginnen, dan is dat hoogstwaarschijnlijk zonder publiek.

Recettes