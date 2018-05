Vitesse eindigt als nummer zes in de eredivisie

TILBURG – Bij Vitesse zijn alle ogen vanaf nu op de play-offs gericht. De Arnhemse club staat na het 2-2 gelijke spel bij Willem II in de nacompetitie tegenover ADO Den Haag. De Gelderse equipe gaat voor dit seizoen de boeken in als de nummer zes van de eredivisie.

Vitesse werkte een matig laatste duel af. Maar schade in de eindstand bleef uit, omdat ook Heerenveen verloor (2-3 tegen Feyenoord). PEC Zwolle zakte op de slotdag zelfs helemaal door de hoeven (6-0 verlies bij AZ). Daardoor rolde ADO Den Haag er als tegenstander in de play-offs uit.

De Arnhemse club begon aan het duel met Willem II zonder de geblesseerde aanvaller Roy Beerens. Aanvoerder Guram Kashia kreeg rust. De Georgiër speelde inclusief Europa League en interlands al 49 wedstrijden in dit seizoen. Maikel van der Werff was zijn vervanger in het centrum. In de voorhoede kreeg Mitchell van Bergen een kans.

Uitbraak

Juist het talent uit Oss was na 29 minuten niet alert. Van Bergen lette bij een uitbraak van Willem II niet op Kostas Tsimikas. De Griek kreeg zodoende alle tijd om in te schieten, nadat de bal terugkwam van de paal uit een schot van Ismail Azzaoui. Daarvoor was Vitesse op de linkerflank overlopen: 1-0.

Vitesse liet aanvankelijk niet veel zien in Tilburg. Het tempo lag laag en de energie die interim-trainer Edward Sturing verlangde, was afwezig. Verder dan een schot over van Navarone Foor en een doelpoging van Alexander Büttner kwam de Arnhemse formatie niet.

Bijkomende schade was er ook voor Vitesse. Bryan Linssen haakte bij rust af met een enkelblessure. En nog voor het uur verstreken was, ging Thulani Serero naar de kant. De Zuid-Afrikaan hield een rugkwetsuur over aan een botsing met Azzaoui. Hij werd vervangen door Luc Castaignos.

Kans verprutst

Vanuit het niets kwam Vitesse daarna op gelijke hoogte. Waar Fran Sol een enorme kans verprutste, sloeg Matt Miazga wel toe. De Amerikaan, aanvoerder bij afwezigheid van Kashia, kopte na 63 minuten een hoekschop knalhard binnen: 1-1.

Al te lang genieten, kon Vitesse niet. Ben Rienstra sloeg na 70 minuten toe met een schot van afstand. Hij kon geheel ongehinderd aanhalen, maar doelman Houwen liet ook geen sterke indruk achter: 2-1.

Willem II had Vitesse vervolgens kunnen slachten, maar speelde de aanvallen slecht uit. De rekening daarvoor presenteerde Tim Matavz. De Sloveen was het gehele duel nagenoeg onzichtbaar. Maar hij sloeg in de 84ste minuut vanuit het niets wel toe. De spits schatte een voorzet van Mount op waarde in: 2-2.

Met die uitslag kwam Vitesse in de voetbaljaargang 2017-2018 uit op 49 punten.

Willem II-Vitesse 2-2 (1-0)

29. Tsimikas 1-0, 63. Miazga 1-1, 70. Rienstra 2-1, 83. Matavz 2-2.

Willem II: Wellenreuther; Dankerlui, Lachman, Wijnaldum, Tsimikas; Chirivella, Lieftink, Rienstra (88. El Hankouri); Haye (86. Ogbeche), Sol, Azzaoui (77. Croux).

Vitesse: Houwen; Karavaev, Van der Werff (79. Ali), Miazga, Büttner; Serero (57. Castaignos), Mount, Foor; Van Bergen, Matavz, Linssen (46. Bruns).