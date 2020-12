Vitesse eindigt, met een overdosis geluk, de ongeslagen status Advocaat bij Feyenoord

Op de counter in GelreDome.

Feyenoord neemt regie over

Vitesse kreeg even later via Matus Bero een open kans, maar de Arnhemse equipe was de grip op het duel kwijt. De Gelderse eredivisionist ontsnapte daarbij na 69 minuten opnieuw. Linssen kreeg een wereldkans. De Limburger schoot over. Even later raakte Uros Spajic de lat. En Jens Toornstra schoot van dichtbij over.