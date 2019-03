Vitesse en Feyenoord gelijk in boeiend, maar matig voetbalgevecht

ARNHEM - In een boeiend, maar matig voetbalgevecht hebben Vitesse en Feyenoord gelijk gespeeld. In GelreDome eindigde de topper in 1-1. De Arnhemse club behoudt zo de vijfde plaats op de ranglijst.

In GelreDome dicteerde Feyenoord voor rust. In de eerste helft was Robin van Persie driemaal dichtbij een goal voor de Rotterdamse equipe en kreeg Ridgeciano Haps een schotkans.

Aan de zijde van Vitesse waren Mohammed Dauda en Maikel van der Werff in het eerste kwartier gevaarlijk. Joris Delle, in het Feyenoord-doel door blessure van Kenneth Vermeer en Justin Bijlow, redde na een half uur op een schot van Navarone Foor. Dauda kreeg daarna een grote kans, maar frommelde de bal naast.

Goal Feyenoord

Vlak voor rust kwam Feyenoord alsnog op voorsprong. Doelman Eduardo hield Vitesse nog op de been bij een poging van Van Persie. Maar in de 45ste minuut legde de ex-international de bal panklaar voor Orkun Kökcü. Op diens schot had de Portugese keeper geen verweer.

Goal Vitesse

De 0-1 was gezien de kansenverhouding en het veldoverwicht van Feyenoord terecht. Maar Vitesse richtte zich na rust meteen op. Dauda zorgde op een voorzet van Vyacheslav Karavaev voor de 1-1. De Ghanese huurling had enig geluk. Hij kreeg de bal tegen het lichaam, dankzij slecht verdedigen van Cuco Martina.

Vitesse nam de regie in GelreDome daarmee over. Martijn Ødegaard en Karavaev vuurden op het doel van Delle. Max Clark dwong de keeper in de slotfase tot een redding en Bryan Linssen verprutste een enorme kans.

Feyenoord overleefde en zette daarna in de slotfase nog aan. In de counter was Van Persie met een kopbal dichtbij een goal. Daarna ontsnapte Vitesse twee keer in een scrimmage. Zo kopte Jan-Arie van der Heijden op de paal.

Vitesse-Feyenoord 1-1 (0-1)

45. Kökcü 0-1, 47. Dauda 1-1

Gele kaarten: Bero (Vitesse), Berghuis (Feyenoord)

Vitesse: Eduardo; Karavaev, Van der Werff, Doekhi, Clark; Ødegaard, Bero, Foor (46. Serero), Büttner (80. Gong); Dauda (62. Buitink), Linssen.