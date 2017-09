Vitesse-fans krijgen gratis bier van directeur Joost de Wit

Vitesse-supporter Jesper Stoffelen uit Elst was erbij. ,,Het was heel grappig en een hartstikke mooi gebaar van De Wit’’, vertelt hij. Als dank werd de algemeen directeur door de supporters op de schouders genomen en toegezongen; 'Joost is anders geaard!' en 'Joost, waar blijven de hoeren nou?'. Nadat De Wit een biertje meedronk met de Vitesse-aanhang, ging hij weer weg.

'Strak blauwe lucht'

Een dag later zit Jesper samen met drie vrienden op het strand in de Franse kustplaats. ,,Het is een graadje of 24, strak blauwe lucht, zonnetje’’, vertelt hij. De Elstenaar zit vanavond in het uitvak tijdens de eerste Europese uitwedstrijd sinds 15 jaar. ,,Ik hoop op een mooi resultaat. De selectie is er naar, hopen op minder persoonlijke fouten, dan is het mogelijk’’, aldus Jesper.



Vanavond speelt Vitesse om 19.00 uur in Allianz Riviera tegen de Franse grootmacht OGC Nice. De wedstrijd is live te volgen op onze website.