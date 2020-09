‘Vitesse gaat de Champions League in’

Les van VitesARNHEM - Vitesse zorgt voor een surprise in de eredivisie. De Arnhemse club gaat Europa in. ,,Na de eerste wedstrijd tegen RKC staan we bovenaan in de eredivisie”, voorspelt oer-supporter Bjorn Courbois in De Les van Vites. ,,Dan wordt de competitie stilgelegd door corona en gaan wij meteen de Champions League in. Zo doen wij dat in Arnhem.”

Courbois, vaste tafelgast in het derde seizoen van De Les van Vites, grapt. Maar de fanatieke aanhanger geeft daarmee ook zijn optimisme weer.



,,De eerste maanden onder de nieuwe trainer Thomas Letsch stemmen mij positief”, zegt hij. ,,Ik heb de streamingdiensten gevolgd, want we konden de oefenwedstrijden niet bijwonen. Het loopt allemaal nog niet helemaal zoals we willen. Dat zie ik ook. Maar er zit een idee achter bij Letsch. Vitesse wil echt druk zetten. Dan komen je kwaliteiten tegen de meeste clubs in de eredivisie vanzelf ook bovendrijven. Breng je alleen al die intentie terug, dan kweek je al veel goodwill bij de supporters. We willen weer verwend worden met leuk voetbal.”

Shirt

Het shirt van Vitesse zorgt voor gemengde gevoelens. Courbois: ,,Wat ik van het shirt vind? Ik vind het uitshirt erg mooi. Ja, dat zegt genoeg. Het thuisshirt, met die scheve band, maakt mij niet enthousiast. Het lijkt inderdaad alsof er ze twee man op dat shirt hadden gezet. Eentje voor de bovenkant en eentje voor de onderkant. Samen kwamen ze niet goed uit. Ik was bij de presentatie ook even in paniek. Ik dacht dat er een barst in mijn telefoonscherm zat. Maar nee, het was dus opzettelijk zo gemaakt.”

Play-offs

Op sportief vlak neemt Vitesse in de eredivisie de rol van outsider in. Subtopper. De club is de huurmarkt opgegaan. Geld voor transfers is er niet. Op basis van de begroting zijn we de zesde of zevende club, denk ik”, zegt Courbois. ,,Dan mikken we op de play-offs. Dat is de lange weg naar de Europa League. Maar geld zegt niet alles. Dat maakt voetbal vaak ook zo leuk.”



De start bij RKC levert een 2-0 zege op. ,,Zodoende staan we meteen bovenaan. Oussama Tannane scoort sowieso. De tweede goal is van Oussama Darfalou.”

Volledig scherm Les van Vites. © Videostill