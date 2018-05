Vitesse gaat Europa in na thriller in de Galgenwaard

UTRECHT – Edward Sturing heeft zijn missie bij Vitesse volbracht. De Arnhemse club gaat deze zomer opnieuw Europa in. De eredivisionist stapt via de play-offs met het ticket voor de tweede voorronde van de Europa League het nieuwe seizoen in.

Vitesse won in een zinderende finale van FC Utrecht. In Arnhem werd dinsdag met 3-2 een goede uitgangspositie gecreëerd. In de heksenketel van de Galgenwaard sloeg de equipe van interim-coach Sturing zaterdagavond opnieuw toe. Utrecht werd nu met 2-1 verslagen. Daar was een enorme krachttoer voor nodig. Vitesse won op strijd en passie.

Vitesse startte zaterdag meteen geconcentreerd en sterk in Utrecht. Tim Matavz kreeg al in de tweede minuut een grote kans. De Sloveen verprutste die, alleen voor doelman David Jensen. Utrecht antwoordde met een vlammend schot van Gyrano Kerk.

Vitesse sloeg vervolgens na achttien minuten toe. Vyacheslav Karavaev leidde een counter in. Utrechter Mark van der Maarel was Roy Beerens kwijt, waarna Ramon Leeuwin de voorzet van de vleugelspits in eigen doel gleed: 0-1.

Utrecht zette daarna stevig aan. Daarbij schoot Zakaria Labyad naast en ontstond een hachelijke situatie voor het doel van Vitesse. De Arnhemse defensie bleef daarbij wonderwel op de been, onder andere doordat Matavz een bal van de lijn haalde. Na consultatie van de video-scheidsrechter kreeg Utrecht geen strafschop.

Dreun

In de tegenaanval deelde Vitesse vervolgens weer een dreun uit. Doelman Jensen verwerkte een inzet van Alexander Büttner tot hoekschop. De Achterhoeker vond met die corner Matt Miazga. De huurling van Chelsea kopte na 38 minuten hard de 0-2 in.

Met die stands moest Utrecht komen. De treffer van Van der Maarel meteen na rust bracht de spanning in de Galgenwaard ook weer terug. De back schoot van afstand binnen: 1-2.

De Galgenwaard veranderde vervolgens in een heksenketel, waarbij Utrecht wanhopig op zoek ging naar een tweede goal. Maar Vitesse hield stand en gaf alleen ruimte voor schoten van afstand weg. Buiten een kopbal van Willem Janssen kwam de club uit de Domstad niet. Wel waren er geregeld aanvragen voor strafschoppen bij de videoreferee.

In de blessuretijd was de gelijkmaker wel dichtbij. Cyriel Dessers kreeg de bal in de kluts mee, maar zijn inzet werd door Jeroen Houwen gekeerd. De keeper hield ook stand bij een tweede mogelijkheid van Dessers.

Kunststuk

Voor Vitesse was de buit daarmee binnen. De club stelde Europees voetbal voor dit seizoen ten doel. Begin april was er crisis in Arnhem, waarbij trainer Henk Fraser werd ontslagen. Edward Sturing nam de boel over en leverde een kunststuk af. Na de zege in de Galgenwaard sprong Sturing in de armen van algemeen directeur Joost de Wit. De nieuwe, Russische trainer Leonid Sloetski krijgt internationaal voetbal in de zomer als startpunt van het seizoen.

FC Utrecht-Vitesse 1-2 (0-2)

18. Leeuwin (e.d) 0-1, 38. Miazga 0-2, 46. Van der Maarel 1-2

Gele kaarten: Labyad, Van der Maarel, Janssen, Kali (FC Utrecht), Kashia, Bruns, Castaignos, Miazga (Vitesse)

Toeschouwers: 21.353

FC Utrecht: Jensen; Troupée (72. Klich), Leeuwin, Janssen, Van der Maarel; Van de Streek (86. Emanuelson), Kali, Labyad, Ayoub; Görtler, Kerk (62. Dessers).