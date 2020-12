‘Vitesse gaat meedoen om het kampioenschap’

Ineens stond hij daar. Met kaal hoofd en scherpe groeven in zijn gezicht. Zongebruind. Vriendelijk, beleefd en zelfs een tikje grappig. Maar: ook totáál onbekend. De zomer brak door op Papendal en Thomas Letsch stelde zich voor. Hij was de nieuwe trainer van Vitesse.



Was het de Arnhemse club toch weer gelukt.



Aad de Mos, Leo Beenhakker en Ronald Koeman. Henk ten Cate, Herbert Neumann, Edward Sturing en Mike Snoei. John van den Brom en Albert Ferrer. Fred Rutten, Peter Bosz en Henk Fraser. De Rus Leonid Sloetski. In de Gelderse hoofdstad passeerden de afgelopen decennia even kleurrijke als spraakmakende trainers de revu. Meestal was de keuze opmerkelijk, of prikkelend en anders wel totaal verrassend. Zoals met Letsch. ,,Het is een beetje het dna van Vitesse geworden”, zegt Jan Streuer.