Vitesse gaat naar de haaien: ‘Het werkt gewoon niet met Sloetski’

Les van VitesARNHEM - Vitesse staat onder hoogspanning. Met belabberd voetbal en vier nederlagen op rij zit coach Leonid Sloetski op de schopstoel in Arnhem. De achterban baalt van de Rus aan het roer. ,,Kijkend naar het voetbal is de conclusie glashelder”, stelt oer-supporter Bjorn Courbois in De Les van Vites. ,,Dit is het gewoon niet.”

Vitesse maakt zich op voor de confrontatie met Heerenveen, vrijdagavond in Friesland. De club staat nog altijd vijfde in de eredivisie, maar de sfeer in de groep is na de verliespartijen tegen ADO Den Haag (2-0), FC Emmen (2-1), FC Groningen (2-1) en Sparta (2-0) tot een nulpunt gedaald. Het systeem van Sloetski faalt. De Rus wordt door clubeigenaar Valeri Oyf in het zadel gehouden.



,,De problemen beginnen nu wel zeer ernstige vormen aan te nemen”, zegt Courbois. ,,Ik vind dit vervelend om te zeggen. Maar ik vrees dat het bij Vitesse gewoon niet werkt met Sloetski. Met de optelsom van het voetbal, de resultaten en de keuzes die Sloetski maakt met de veldbezetting, dan rest een keiharde conclusie. De eindsom is dat het gewoon niet goed is. Ik zie er ook geen verandering in komen.”

Quote Sloetski bracht Honda vorige week zo’n beetje als de verlosser Bjorn Courbois

Sloetski legt zijn lot in handen van Keisuke Honda. De bliksemsnelle rentree van de Japanner roept vraagtekens op. Hij had voor het duel met Sparta zes maanden niet gevoetbald en werkte tijdens de interlandperiode als bondscoach van Cambodja. Drie keer trainen in Nederland was genoeg voor een basisplaats.

Naar de haaien

,,Sloetski bracht Honda vorige week zo’n beetje als de verlosser”, stelt Courbois. ,,De trainer is verantwoordelijk dat Honda speelt. En als je dan fit bent, moet je het ook laten zien.”



De supporter van Vitesse ziet juist vooral voetballende armoede. ,,Ik irriteer me wezenloos”, zegt Courbois. ,,Dan hoor ik Pasveer en Bero. Zeggen ze: ‘We hebben de interlandperiode gehad. We zijn allemaal positief. We zijn allemaal van de crisis doordrongen’. Maar ik heb er geen vertrouwen in. Als Vitesse presteert, wordt iedereen op handen gedragen. Ook Sloetski. Maar als ze spelen als een drol, krijgen ze dat ook te horen. Nu komt Heerenveen. We gaan naar de haaien. Dat wordt gewoon 3-0.”

Volledig scherm Leonid Sloetski, trainer van Vitesse. © ANP Sport