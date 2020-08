Vitesse geeft contract aan ‘echt Arnhems jeugdtalent’ Miliano Jonathans

Jonathans is als voetballer begonnen bij Arnhemse Boys. Maar hij is op jonge leeftijd opgepikt door Vitesse en staat alweer voor zijn zevende seizoen op Papendal.



Bij de profclub maakt hij een stormachtige ontwikkeling door. De rasechte Arnhemmer is uitgegroeid tot jeugdinternational.



In de voorbereiding is hij doorgeschoven van het team Onder 18 jaar van coach Theo Janssen naar de lichting Onder 21, die wordt getraind door Nicky Hofs. ,,Hij staat nu tegenover jongens van 20 jaar’’, zegt Hofs. ,,Dat is geweldig voor zijn ontwikkeling.’’