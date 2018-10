Vitesse geeft Hiddink met Jong China berg huiswerk mee

Seegers krijgt na ontslag bij Vitesse nieuwe kans bij Fortuna Sittard

15 oktober SITTARD/ ARNHEM - Jurgen Seegers krijgt een nieuwe kans in het Nederlandse profvoetbal. De Zuid-Hollander is na zijn ontslag bij Vitesse in april van dit jaar per direct aangenomen bij Fortuna Sittard. Daar wordt hij hoofd opleidingen.