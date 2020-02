Vitesse-goalgetter Linssen smeert mosterd op zijn enkel: ‘Vermoed verder onderzoek in ziekenhuis’

Voorzichtig schuift hij GelreDome uit. Hij lacht, maar dat is uit beleefdheid. Op de enkel prijkt een ‘ei’. Pijnstillers maken de tocht naar huis draaglijk.



Voor Bryan Linssen (29) loopt de topper tussen Vitesse en PSV uit op een grote teleurstelling. Dat is niet alleen de 2-1 nederlaag, zuur en onverdiend. Hij heeft een lelijke enkelblessure opgelopen. Zaterdag wacht PEC Zwolle. Die wedstrijd komt voor hem in gevaar.



,,Nu is alles dik”, stelt Linssen na afloop. ,,Ik vermoed dat er in het ziekenhuis verder onderzoek nodig zal zijn.”



Nog voor de scan zal Linssen al alles uit de kast halen voor zijn genezing. Figuurlijk: hij slaat carnaval in zijn dorp Neeritter over. ,,Ik kan niet eens steunen op de enkel.”