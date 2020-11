Vitesse gretig na sof van Groningen: Hajek voor geschorste Bazoer

Vitesse krijgt na de club uit het uiterste noorden nu te maken met de club uit het diepste zuiden van het land. Fortuna komt vol zorgen naar GelreDome, met slechts drie punten uit negen duels. Als hekkensluiter in de eredivisie. Met een nieuwe trainer ook, na het ontslag van Kevin Hofland. Sjors Ultee moet de boel regelen.

,,Fortuna Sittard mist vertrouwen”, weet Letsch. ,,Wij moeten dus zorgen dat we meteen domineren. Zodat er bij Fortuna geen vertrouwen kan groeien. Maar Fortuna is gevaarlijk. De club zit in een sportieve crisis. Er staat een nieuwe trainer voor de groep. De spelers hebben nadrukkelijk hun vertrouwen in de coach uitgesproken. Fortuna staat met de rug tegen de muur en dat is link voor ons. Er is geen enkele reden voor onderschatting.”

Teleurstelling in Groningen

Vitesse heeft tot dusver de vier thuisduels gewonnen. Maar de Arnhemse formatie moet zich oprichten na de 1-1 tegen FC Groningen. Dat was na de flitsende start van de competitie toch een tikje teleurstellend.

,,Maar het was geen klap, stelt Letsch. ,,We hebben daar geen druk kunnen zetten. Maar we hebben ook geen kans weggegeven. In de tweede helft waren we beter. De wijze les: als een tegenstander met één spits speelt, dan moeten we van achteruit verder doorschuiven.”

Voor de Duitse coach is er geen enkele reden het 3-5-2-systeem om te gooien. ,,We moeten bij problemen accenten kunnen zetten”, zegt Letsch.

Broja

De trainer ziet ‘weinig reden’ voor verandering in de opstelling. Hajek start normaliter weer. Letsch heeft daarbij een gretige Armando Broja op het trainingsveld gezien. De huurling van Chelsea miste tegen Groningen een enorme kans. ,,Maar hij recht de rug. Ik heb geen peptalk nodig gehad, hoor. Hij was meteen weer aanwezig en vol vertrouwen. Hij is mentaal hard. Hij staat er gewoon.”

Naast Bazoer, die de laatste wedstrijd van zijn schorsing uitzit, is bij Vitesse ook Idrissa Touré niet inzetbaar. De huurling van Juventus kampt met een lichte enkelblessure.

Vermoedelijke opstelling Vitesse: Pasveer; Doekhi, Rasmussen, Hajek; Dasa, Bero, Tannane, Tronstad, Wittek; Openda, Broja.