Vitesse haalt met Pinto direct vervanger voor Wittek

Lijstje opvolgers

,,Mica was de nummer één op ons lijstje van potentiële opvolgers voor Maxi”, zegt technisch directeur Benjamin Schmedes. ,,Hij is een spelmakende linksachter, met veel fysiek vermogen en een goede pass in de benen. Bovendien is Mica een echte teamplayer, die over de nodige ervaring beschikt.”