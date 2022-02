Vitesse heeft een nieuw Europees meesterwerk nodig: ‘Er heerst een enorme eerzucht in de groep’

Als de nood het hoogst is, staat de topper op. Vitesse balanceert op de rand van de afgrond in de Conference League. En dan ontbreken de sterspelers Riechedly Bazoer én Loïs Openda. Om Rapid Wien te elimineren, is zo een nieuw Europees meesterwerk nodig. Een krachttoer, als dit seizoen tegen Anderlecht en Tottenham Hotspur in GelreDome. Een kunststuk, zoals in de kou van Bretagne bij Stade Rennais.