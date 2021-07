Vitesse heeft in Bochum goede generale repetitie voor Europees duel

BOCHUM - Een week voor de derde voorronde van de Conference League heeft Vitesse de laatste oefenwedstrijd van de voorbereiding met succes afgewerkt. In Duitsland werd VfL Bochum verslagen: 1-2. Riechedley Bazoer was de uitblinker in de generale repetitie.

Bij Vitesse ontbraken de nodige basisspelers in het duel met de gepromoveerde Bundesligaclub. Jacob Rasmussen, Eli Dasa en Matus Bero waren geblesseerd achtergebleven in Arnhem. Rasmussen heeft al langer een blessure en ontbreekt vrijwel zeker in de Conference League. Dasa en Bero zijn een vraagteken voor volgende week. Zij hebben nog lichte fysieke klachten. Om privacy redenen maakt de club niet bekend waar de spelers last van hebben.

Geblesseerde keeper

Ook keeper Markus Schübert bleef tegen Bochum uit voorzorg aan de kant. De nieuwe Duitse doelman liep in de warming-up een lichte blessure op. Daarom stond reservekeeper Jeroen Houwen op doel. Bazoer stond eveneens in de basis. Vanwege zijn transferwens was de ster van vorig seizoen vooral reserve in de voorbereiding. Nu hij nog niet vertrokken is uit Arnhem, lijkt Letsch hem toch te gaan gebruiken in de Conference League.

Vitesse speelde tegen Bochum beter dan in de voorgaande oefenwedstrijden. De defensie oogde solide, mede door de aanwezigheid van Bazoer. In het veldspel was vooruitgang zichtbaar. En voor het doel creëerden de Arnhemmers meer kansen, met name in de tweede helft.

Vrije trap 65 meter

Vitesse leek na een halfuur wel op weg naar een goal. Lois Openda brak door de Duitse verdediging na een vlot lopende aanval, maar ging vervolgens neer. Een penalty bleef uit. Het opmerkelijkste moment van de wedstrijd volgde snel daarna. Bochum-doelman Manuel Riemann schoot een vrije vanaf 65 meter in één keer op doel. Houwen kon de bal nog net via de lat over tikken.

Na ruim een uur spelen kwam Vitesse op voorsprong via Bazoer. De verdediger schoot met de buitenkant van zijn rechtervoet raak na een afgeslagen hoekschop: 0-1. Kort daarna raakte invaller Million Manhoef van de Arnhemmers de kruising na een voorzet van Oussama Tannane.

Europese tegenstander

Bochum kwam vervolgens uit het niets op gelijke hoogte via Takuma Asano: 1-1. Loïs Openda zorgde tien minuten voor tijd voor de Arnhemse zege. De Belg, nog een seizoen gehuurd van club Brugge, rondde keurig af na een goede individuele actie. Daarmee boekte Vitesse de tweede zege in de voorbereiding.

Vanavond wordt duidelijk wie de tegenstander van Vitesse wordt in de Conference League. Dundalk FC en FCI Levadia spelen om 18.30 uur in Estland tegen elkaar. De wedstrijd in Ierland eindigde in 2-2.

Opstelling Vitesse: Houwen; Yapi (46. Manhoef), Doekhi, Bazoer (88. Oroz), Hajek, Wittek; Tronstad, Ghobo (66. Tannane), Domgjoni (66. Vroegh); Frederiksen (66. Darfalou), Openda (85. Von Moos).