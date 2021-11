Vitesse heeft na 'remontada’ bij Stade Rennais nog uitzicht op Europese overwintering

RENNES - Vitesse zorgt voor verbijstering in Europa. Met een ‘remontada’ bij Stade Rennais is er nog altijd kans op overwintering in de Conference League: 3-3. Alles komt voor de eredivisionist aan op de slotronde.

Vitesse leek donderdagavond het slachtoffer te worden van Gaëtan Laborde. De spits uit Mont-de-Marsan scoorde driemaal voor Stade Rennais. De Arnhemse club werd murw gebeukt. Maar de eredivisionist richtte zich op bewonderenswaardige wijze op. In de slotminuten werd door een goal van Loïs Openda nog een gelijkspel afgedwongen.



Stade Rennais slikte de teleurstelling snel weg door het nieuws uit Slovenië. Daar had NS Mura zomaar Tottenham Hotspur verslagen (2-1). Daarmee was de groepswinst binnen voor de Fransen. Voor Vitesse was het nieuws van Mura ook prettig. De laatste speelronde beslist nu over het lot van de eredivisionist. Spurs en Vitesse hebben allebei zeven punten na vijf speelrondes.

Dasa te laat

Voor Vitesse eindigde een bijzondere avond zo bijzonder goed. De voorbereiding op het duel verliep immers chaotisch. Uitgerekend de modelprof Eli Dasa verscheen op de wedstrijddag te laat op de teambespreking. Coach Thomas Letsch hanteerde een ijzeren discipline. Hij zette de Israëliër op de bank. In de Europese campagne greep de Duitser zo voor de tweede keer in. Voor het duel met Tottenham Hotspur was Loïs Openda te laat voor de tactische bespreking. Ook hij verloor zijn basisplek.

Laborde onverbiddelijk

Dat Letsch in Rennes niet kon bouwen op zijn sterkhouders bleek in het veld. Jacob Rasmussen leidde de 1-0 in. De doorgaans zo betrouwbare Deen leverde de bal na negen minuten zomaar in. Laborde sloeg voor de eerste keer onbarmhartig toe.

Met een goal, die een zweem van buitenspel meedroeg, kwam Stade Rennais vlak voor rust op 2-0. Weer was Laborde de scherprechter. Maar Vitesse rechtte de rug. Daan Huisman, een verrassing in de basis, haalde voor de pauze uit voor de 2-1.

Laborde zorgde daarna voor de 3-1, maar ook daardoor raakte Vitesse niet van slag. Thomas Buitink bracht de spanning terug en daarna sloeg Openda in de slotfase toe.

Kans op Europees overwinteren

Met die 3-3 is er nu nog alle kans op de knock-outfase van de Conference League. Vitesse en Spurs staan gelijk in punten, het onderling resultaat (1-0 in Arnhem en 3-2 in Londen) maakt geen verschil. Het doelsaldo van de Engelse grootmacht is beter (+3 tegenover +1), waardoor Vitesse met ruime cijfers moet winnen van NS Mura of moet hopen dat Stade Rennais niet verliest van Tottenham Hotspur in de laatste speelronde.

Stade Rennais-Vitesse 3-3 (2-1)

9. Laborde 1-0, 39. Laborde 2-0, 43. Huisman 2-1, 69. Laborde 3-1, 75. Buitink 3-2, 90. Openda 3-3. Scheidsrechter: Espen Eskås (Noo)

Geel: Omari, Sulemana (Rennes), Rasmussen, Openda, Wittek (Vitesse) Stade Rennais: Gomis; Traoré, Omari, Aguerd, Meling; Majer (73. Doku), Santamaria, Tait (62. Ugochukwu); Bourigeaud (62. Sulemana), Laborde (73. Guirassy), Terrier (82. Truffert). Vitesse: Houwen; Oroz, Bazoer (83. Baden Frederiksen), Rasmussen; Yapi (53. Dasa), Bero, Gboho (46. Buitink), Tronstad, Wittek; Huisman (79. Manhoef), Openda.

