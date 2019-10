Vitesse heeft nog circa 2 ton tegoed van ex-sponsor Droomparken

VIDEO - de les van vites ‘Vitesse kan gat met de concurren­tie gaan vergroten’

16 oktober ARNHEM - Voor Vitesse breekt in de eredivisie de tijd van oogsten aan. De Arnhemse club krijgt na een opening met topduels in de competitie nu een reeks confrontaties met ‘kleine’ clubs. ,,We moeten een slag slaan”, stelt oer-supporter Bjorn Courbois in De Les van Vites.