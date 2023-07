Vitesse heeft Room binnen, doelman derde aanwinst op één dag

Room (34) moet dit seizoen met zijn ervaring voor stabiliteit in het doel zorgen. Daar schortte het de afgelopen jaren aan bij Vitesse. ,,Het is geweldig om hier terug te komen”, zegt Room. ,,Ik heb hier natuurlijk ook veel speciaals meegemaakt, waaronder mijn debuut in het profvoetbal en de bekerwinst. Ik hoop dat daar nu mooie herinneringen bij gaan komen.”

Contractontbinding

De terugkeer van Room werd de laatste weken al aangekondigd. Om de rentree mogelijk te maken, moest eerst zijn contract bij Columbus Crew ontbonden worden. Bovendien moest de keeper akkoord gaan met een salaris dat tonnen lager ligt dan in Amerika. Dat hij terugkeert, heeft onder meer te maken met zijn opgroeiende dochter.

Room doorliep de jeugdopleiding van Vitesse, brak door en speelde in zijn eerdere periode in totaal 155 wedstrijden. Na de bekerwinst in 2017 verkaste hij naar PSV. De afgelopen vier seizoenen speelde de international van Curaçao bij Columbus Crew. Room haalde in Amerika een hoog niveau en werd in 2020 landskampioen met zijn club.

Speerpunt transferwindow

Technisch directeur Benjamin Schmedes van Vitesse is blij met de terugkeer van Room. ,,Zijn kwaliteiten staan buiten kijf”, zegt Schmedes. ,,Eloy is niet alleen een zeer ervaren en atletische doelman, maar ook een echte Vitessenaar. Met zijn mentaliteit en ervaring kan hij een rustpunt zijn onder de lat. We zijn zeer verheugd met zijn terugkeer in Arnhem. Dat was een van onze speerpunten in deze transferwindow.”

Eerder op de dag presenteerde Vitesse ook Kacper Kozlowski (Brighton) en Said Hamulic (Toulouse). Beiden worden voor een jaar gehuurd door de Arnhemmers.