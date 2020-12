‘Vitesse heeft topplek in eredivisie verdiend’

Dat was nou die typische deugd van Vitesse. De Kampfgeist. Hoewel er niemand meer op het veld stond, balde Jacob Rasmussen (23) zijn vuist. De Deen vierde de overwinning op Feyenoord even alleen. In euforie.



,,Veel mooier dan dit kan bijna niet”, sprak de mandekker met een gulle lach. ,,De druk was het laatste halve uur zo enorm, maar wij bleven overeind. Als verdediger is dat geweldig. Dat wegkoppen van de bal. De slidings. De onverzettelijkheid. We wilden overleven en we slaagden. Dit is echt een heerlijke zege. Het is ook meer dan de drie punten. We winnen op karakter. Dat geeft de hele groep een kick.”