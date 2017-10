Vitesse heeft wonder nodig na gelijkspel bij Zulte Waregem

WAREGEM – Het Europees avontuur van Vitesse lijkt vroegtijdig te eindigen. De Arnhemse eredivisionist pakte donderdagavond op bezoek bij Zulte Waregem (1-1) weliswaar zijn eerste punt in de groepsfase van de Europa League, maar schoot daar weinig mee op. Alleen een wonder kan de ploeg van trainer Henk Fraser nog redden.

De opdracht was op voorhand helder voor Vitesse. Om in Europa nog een rol van betekenis te kunnen spelen, moest de wedstrijd in Waregem gewonnen worden. Beide clubs stonden na twee duels nog met lege handen en hadden drie punten nodig om groepsfavorieten Lazio Roma en Nice in het vizier te houden. Door het gelijkspel heeft Vitesse echter nog altijd vijf punten achterstand op nummer twee Nice, dat met 1-3 verloor van Lazio.

In het Regenboogstadion kwam Vitesse sterk uit de startblokken. Luc Castaignos, die bij afwezigheid van clubtopscorer Tim Matavz de kans in de spits kreeg, kwam na vier minuten net tekort om een voorzet van Bryan Linssen binnen te werken. Het fysiek sterke Zulte drong al snel meer aan en bleek met Aaron Leya en Peter Olayinka twee handenbinders in het elftal te hebben. Doelman Remko Pasveer voorkwam na een kwartier dat Leya de score opende.

Pasveer had even later ook een antwoord op een kopbal van Julien de Sart, maar in de resterende hoekschop kwam Zulte alsnog aan de leiding. Vitesse-aanvoerder Guram Kashia kopte de corner van oud-Vitessenaar Onur Kaya ongelukkig in eigen doel: 1-0. Veel tijd hadden de Arnhemmers niet nodig om de schade te repareren. Vier minuten na de openingstreffer schoot Thomas Bruns een afgeslagen bal binnen, na een voorzet van de levensgevaarlijke Milot Rashica: 1-1.

Tweede helft

Na de pauze toonde Vitesse de meeste wil om er iets van te maken en domineerde. Een schotje van Linssen miste kracht en de juiste richting en Bruns verprutste een enorme mogelijkheid. Castaignos scoorde na ruim een uur wel, maar arbiter Ivan Bebek had al gefloten voor een overtreding. Linssen stuitte vervolgens van dichtbij op doelman Louis Bostyn.

Tien minuten voor tijd kwam de Arnhemse ploeg juist goed weg. Sander Coopman had de bal van dichtbij voor het inknikken, maar mikte over. Olayinka deed dat kunstje in de slotfase dunnetjes over, waardoor een winnende treffer uitbleef. En daar hadden beide ploegen helemaal niets aan.

Zulte Waregem-Vitesse 1-1 (1-1). 23. 1-0 Guram Kashia (eigen doelpunt), 27. 1-1 Thomas Bruns.

Toeschouwers: 10.500.

Scheidsrechter: Ivan Bebek (Kroatië).

Gele kaarten: Aaron Leya (Zulte Waregem), Bryan Linssen, Thomas Bruns, Matthew Miazga, Alexander Büttner, Thulani Serero (Vitesse).

Zulte Waregem: Bostyn; Walsh (70. De Fauw), Derijck, Heylen, Hamalainen; De Mets, Kaya (88. Saponjic), De Sart; Coopman, Leya (55. De Pauw), Olayinka.