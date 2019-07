‘Vitesse hoeft niet te wijken voor gevecht Rico Verhoeven en Badr Hari’

Vitesse wil uitwijken voor Eurovisie Songfesti­val in GelreDome

10 juli ARNHEM - Vitesse is bereid uit te wijken als het Eurovisie Songfestival in 2020 in Arnhem wordt gehouden. GelreDome is de beoogde locatie voor het liedjesfeest en dat betekent dat de Arnhemse club een aantal thuiswedstrijden geen gebruik zou kunnen maken van de thuishaven.