Vitesse hoopt op steun supporters; waardebon voor niet gespeelde wedstrijden in coronaseizoen

Maar er is een tegemoetkoming voor alle kaarthouders. Supporters hebben daarbij tot en met 15 juni 2020 de tijd om hun keuze door te geven.



Er bestaan daarvoor verschillende opties. Er is allereerst een persoonlijke voucher, die in komend of daaropvolgend seizoen toegang geeft tot alle mogelijke (voor het publiek toegankelijke) thuiswedstrijden van Vitesse in de KNVB-beker.



Daarnaast is er een waardebon, waarmee vier extra tickets beschikbaar zijn bij (voor het publiek toegankelijke) niet-topwedstrijden van Vitesse, die plaatsvinden in GelreDome. Voor die voucher vallen de duels met Ajax, PSV, Feyenoord, AZ en Utrecht dan weg.



De voucher kan tot uiterlijk twee jaar na de uitgiftedatum worden ingewisseld.