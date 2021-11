Vitesse houdt punt over aan armoedige topper tegen AZ: zes wissels mogelijk bij Arnhemse club door hoofdblessure Bero

Het duel in GelreDome was op papier een topper, tussen clubs die in Europa actief zijn. Maar in de lege GelreDome bakten Vitesse en AZ er niets van. De bal vloog alle kanten uit, behalve de goede. Het wemelde misverstanden en foute passes in Arnhem.



In dat flipperkastvoetbal kreeg Vitesse de eerste kans, met een inzet in het zijnet van Danilho Doekhi. Verder waren de kansen schaars. Het enige schot op doel in de eerste helft was van Maximilian Wittek.