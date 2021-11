Vitesse houdt sterkhouder vast: Matus Bero verlengt contract met twee jaar

De nieuwe verbintenis van Bero (26) is een succes voor technisch directeur Johannes Spors van Vitesse. De Arnhemse club houdt een sterkhouder op het middenveld vast. De Slowaak had een aflopende verbintenis. Hij dreigde in de zomer van 2022 transfervrij te vertrekken. Voor de eredivisionist vormt de 17-voudig international samen met de Noor Sondre Tronstad de ruggengraat van het elftal.

Bero, die wordt geroemd om zijn dynamiek, is via AS Trencin en Trabzonspor bij Vitesse beland. Hij zit in zijn vierde seizoen bij de Arnhemse club. De Slowaak staat voor de eredivisionist op 112 duels. Daarin heeft hij 19 keer gescoord.

Bero verzamelt in dienst van Vitesse ook veel kaarten. Voor dit seizoen staat de teller, inclusief Europees voetbal, al op acht gele prenten. Eenmaal is hij met geel-rood van het veld gestuurd, tegen Feyenoord.

Bero was in de afgelopen interlandperiode op pad met Slowakije. Het land eindigde voor de WK-kwalificatie derde in groep H, achter Kroatië en Rusland.

Matus Bero in actie voor Slowakije.