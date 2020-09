Vitesse-huurling Touré betaalt hoge rekening voor een ‘vurige’ jeugdzonde

Hij is opgegroeid in de migrantenwijken van Berlijn. Met voetbal op de pleintjes rond de Bandelstrasse in Moabit. Of de kooi aan de Jagowstrasse. Idrissa Touré heeft zo het karakter van een wereldstad meegekregen. Een vrijgevochten houding.



Dat heeft in dit geval een last opgeleverd, die diep ingrijpt op zijn voetballeven. Touré (22) torst de erfenis van een jeugdzonde mee. Hij heeft als tiener ooit een hotel bijna in brand gestoken.