Vitesse huurt Ferro van Benfica en heeft optie tot koop

Ferro sluit per direct aan bij de selectie van Vitesse, die zaterdag op trainingskamp gaat. ,,Na al mijn jaren in Portugal en periodes in Spanje en Kroatië kijk ik erg uit naar mijn tijd in Nederland”, zegt hij op de website van de club. ,,Ik denk dat zowel Vitesse als de eredivisie uitstekend bij mij passen.”

Defensieve versterking

Met Ferro (voluit: Francisco Reis Ferreira) heeft Vitesse de tweede nieuwe centrale verdediger binnen. Eerder werd Melle Meulensteen gekocht van RKC Waalwijk. Rechtsback Carlens Arcus kwam transfervrij over van Auxerre.

Versterkingen zijn ook hard nodig. Trainer Thomas Letsch sprak onlangs — met een knipoog — zijn hoop uit om elke twee dagen een nieuwe speler te verwelkomen. Door het vertrek van Eli Dasa, Riechedly Bazoer, Danilho Doekhi, Jacob Rasmussen en Dominik Oroz waren er nagenoeg geen verdedigers meer over in Arnhem.

‘Stabiel en ervaren’

,,We hadden onze ogen al een tijdje op Ferro gericht. We zien in hem namelijk een directe versterking”, zegt technisch directeur Benjamin Schmedes van Vitesse. ,,Ferro is een stabiele en ervaren verdediger, die uit het goede hout gesneden is. Hij is fysiek sterk, is van het slimme verdedigen en levert een goede bijdrage aan de opbouw.”

Ferro kwam op zijn 14de in de jeugdopleiding van Benfica en debuteerde op zijn 21ste in het eerste team. Hij groeide daarna snel uit tot een vaste waarde en kwam daardoor zelfs even op de radar van Real Madrid. Na anderhalf jaar verloor Ferro zijn basisplaats bij Benfica. Hij werd daarom eerst een seizoenshelft verhuurd aan Valencia (Spanje). Afgelopen seizoen kwam hij uit voor Hajduk Split (Kroatië).

Europese wedstrijden

Met Ferro haalt Vitesse een verdediger in huis met Europese ervaring. Hij heeft vijf Champions League-duels achter zijn naam staan en maakte in 2019 onder meer een belangrijke goal tegen Dinamo Zagreb in de achtste finales van de Europa League. De 1.93 meter lange Portugees werd één keer opgeroepen voor het nationale elftal, als vervanger van Pepe. Tot een debuut kwam het in 2019 alleen niet.