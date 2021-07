‘Vitesse huurt Gboho van Stade Rennes’

Kansenar­moe­de in voorberei­ding van Vitesse: Ook derde oefenduel levert nederlaag op

6 juli DELDEN - Vitesse draait een moeizame voorbereiding. De Arnhemse formatie kampt in de eerste weken van het nieuwe seizoen met kansenarmoede. De oefencampagne levert tot dusver alleen nederlagen op, met als derde in de reeks de kansloze 5-0 tegen de Deense subtopper Nordsjaelland van gistermiddag in Delden.